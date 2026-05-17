きのう夕方、高岡市にある室町時代から続く寺で火事がありました。きょう行った実況見分の結果、本堂と住居部分が激しく燃えていて、警察と消防は引き続き火事の原因を調べています。高岡警察署によりますと、高岡市利屋町の日蓮宗、大法寺できのう起きた火事は、実況見分の結果、本堂と、住居部分である庫裏が激しく燃えていることがわかりました。そのほかに、位牌堂や納骨堂なども焼失しました。しかし、火元や出火した原因は分