精神科で心理カウンセラーとして働きながら、年子の娘を育てている白目みさえ。どこか抜けている夫は全然頼りにならず……。家事に追われ、子育てに追われ、時間に追われる慌ただしい毎日。そんな白目をむきながら奮闘するお母さんの様子をユーモラスに描いたコミックエッセイです。 忘れすぎて記憶喪失になるで… 忘年会続きの夫に妻から一言／子育てしたら白目になりました子どもを叱りすぎてしまった自分が嫌になったり、協
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