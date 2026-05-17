【AFCチャンピオンズリーグ2】アル・ナスル 0−1 G大阪（日本時間5月17日／アル・アウワル・パーク）【映像】顔面を思い切り殴り倒された瞬間ガンバ大阪のDF岸本武流が、顔面を叩かれるアクシデントに見舞われた。アル・ナスルのFWジョアン・フェリックスとの競り合いで受けた一撃に、ファンたちが怒りの声を上げている。G大阪は日本時間5月17日、ACL2決勝でアル・ナスルと対戦。FWクリスティアーノ・ロナウドやFWサディオ・マ