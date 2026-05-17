年式が新しい方が故障は少ないベントレー・コンチネンタルGTのボディは密閉構造といえ、軽微な不調でも費用は膨らみがち。細かな改良が重ねられ、年式が新しい方が故障は少ないといえる。整備履歴を確認すれば、過去の修理状況は遡れるはず。【画像】往年の最速4シーターベントレー・コンチネンタルGT初代から現行の4代目まで全124枚警告灯の点灯はもちろん、サスペンションやドライブトレインからの異音がないか、オーバー