17日(日)は、30℃以上の真夏日となった所が今年最も多くなりました。18日(月)も季節先取りの暑さが続き、真夏日地点はさらに増える見込みです。九州から東北南部にかけて30℃以上となる所が多く、豊岡（兵庫）や日田（大分）で35℃と、内陸を中心に猛暑日になる所もあるでしょう。福島や山形も34℃の予想です。できるだけ日陰を選び、こまめな水分補給を心がけてください。広い範囲で晴れますが、北海道は雲が広がりやすく、夜はに