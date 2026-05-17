【モデルプレス＝2026/05/17】SixTONESの高地優吾（※「高」は正式には「はしごだか」）が、5月16日放送のラジオ番組「SixTONESのオールナイトニッポンサタデースペシャル」（ニッポン放送／毎週土曜23時30分〜）に田中樹とともに出演。ジュニアの後輩たちに初めて洋服をあげたことを明かした。【写真】SixTONESメンバー、ファン驚きの日焼け姿◆高地優吾、先輩たちからもらったグッズ回顧Prime Videoで配信されている「ワイルドト