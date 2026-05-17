５月15日、６月に開幕を迎える北中米ワールドカップ（W杯）に臨む日本代表メンバー26人が発表された。日本代表チームは、1998年の初出場以降、W杯ごとに着実に力をつけている。前回のカタール大会では、強豪国であるドイツやスペイン相手に歴史的な勝利を収めた。クロアチアにPK戦の末に敗れてベスト16敗退となったものの、決して侮られるチームではない。彼らはその後４年間で経験を積み、トップレベルで戦うための基準を熟