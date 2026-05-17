鹿島が千葉に勝利し東地区を制したJ1百年構想リーグの第17節が5月17日に行われ、EASTの首位に立つ鹿島アントラーズはアウェーで最下位のジェフユナイテッド千葉と対戦した。勝利すれば最終節を前にEASTの首位が確定する鹿島は、前半終了間際に2024シーズンはFC東京へレンタル移籍していたMF荒木遼太郎の復帰後初ゴールで先制する。後半には千葉に退場者も出ると数的優位を生かした試合運びを見せ、終盤には追加点も記録。2-0で勝