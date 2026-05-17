だまし取ったクレジットカードで大量購入、業者へ転売だまし取ったクレジットカードを使って詐欺グループがレターパックを購入し、買い取り業者に転売していた事件で、福岡県警は、グループが高い換金率に着目して利益を得ていたとの見方を強めている。商品を仕入れたい業者、売り上げを伸ばしたい郵便局の利害も一致していた構図が浮かぶ。（岡林嵩介）売り上げは前年度の９倍捜査関係者によると、詐欺罪などで起訴された被告