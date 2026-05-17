東海3県は17日、各地で7月中旬並みの気温となる予想で、三重県松阪市などで今年初めての「真夏日」になりました。高気圧に覆われた東海3県は朝から気温が上昇し、三重県の松阪市粥見と岐阜県下呂市の金山で30.3度と、東海3県では今年初の真夏日となりました(午前11時半現在)。17日の最高気温は、名古屋と岐阜で31度、津で30度と各地で真夏日となる予想です。気象台は日差しが強いため帽子や日傘を使用し、熱中症への対策を