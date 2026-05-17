任期満了に伴う防府市長選挙が17日告示され、現職と新人の2人が立候補を届け出ています（午前9時現在）。防府市長選挙に立候補したのは届け出順に、いずれも無所属で新人の有井健雄さん35歳と現職の池田豊さん68歳の2人です。（有井健雄候補）「子どもたちに辛い思いをさせ今よりも厳しい時代を生きさせる訳にはいきません」運送会社で働く有井健雄さん、「沈みゆく日本を地方から支え、 地方から立て直していきたい」などと訴えて