音楽の力で能登に新たな魅力を生み出そうとするイベントが、16日に能登町で行われました。この「だらぼち音楽祭」は、能登で暮らす若者たちが音楽の力で人を呼び込もうと企画したイベントです。会場となった能登町の日本海倶楽部には、震災のあと炊き出しや、復興へ向けたライブで能登を訪れていたアーティストらが集いました。■だらぼち音楽祭実行委員会・辻野実実行委員長：「ごちゃごちゃっとした音楽祭を1個作って、そ