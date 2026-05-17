第21回ヴィクトリアマイル（GI）枠順2026年5月17日（日）2回東京8日 発走時刻：15時40分 枠順 馬名（性齢 騎手名）1-1 カピリナ（牝5 横山典弘） 1-2 ワイドラトゥール（牝5 横山武史） 2-3 マピュース（牝4 F.ゴンザルベス） 2-4 エリカエクスプレス（牝4 武豊） 3-5 ケリフレッドアスク（牝4 M.ディー） 3-6 ラヴァンダ（牝5 岩田望来） 4-7 クイーンズウォーク（牝5 西村淳也） 4-8 カムニャッ