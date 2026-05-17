「目標を持て」「やりたいことを見つけろ」……そう発破をかけられて目標を掲げても、遠回りしてしまうのはなぜなのか。作家の長倉顕太氏は、多くの人が「ゴール」ばかりを考え、出発地点を把握していない点に注目する。人生というゲームを攻略するうえで、本当に意識すべきポイントとは。※本稿は、作家の長倉顕太『豊かな人だけが知っていること 時間貧困にならない51の習慣』（あさ出版）一部を抜粋・編集したものです。人生と