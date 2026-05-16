結成１６年以上のコンビがしのぎを削る漫才賞レース・フジテレビ系「ＴＨＥＳＥＣＯＮＤ〜漫才トーナメント〜２０２６グランプリファイナル」（午後６時半）が１６日生放送され、トットが優勝。４代目王者に輝き、優勝賞金１０００万円を獲得した。ベテラン漫才師たちが“セカンドチャンス”をつかむべく、真剣勝負に挑む大会に今年は史上最多となる１５６組がエントリー。激戦の選考会を勝ち上がった８組、金属バット、ヤ