結成１６年以上のコンビがしのぎを削る漫才賞レース・フジテレビ系「ＴＨＥ ＳＥＣＯＮＤ〜漫才トーナメント〜２０２６グランプリファイナル」（午後６時半）が１６日生放送され、トットが優勝。４代目王者に輝き、優勝賞金１０００万円を獲得した。

ベテラン漫才師たちが“セカンドチャンス”をつかむべく、真剣勝負に挑む大会に今年は史上最多となる１５６組がエントリー。激戦の選考会を勝ち上がった８組、金属バット、ヤング、タモンズ、黒帯、シャンプーハット、リニア、ザ・パンチ、トットが決勝に進出。トーナメント形式でしのぎを削った。

決勝は金属バットとトットの対決に。結成１８年目のトットの多田智佑、桑原雅人は２人とも４０歳・独身ということで「もし、自分たちが結婚して子供がいたら」をテーマにしたネタで笑いを誘い、２８１点対２６４点で金属バットを破った。

優勝の瞬間、両手を広げて喜んだ２人。多田は「わ〜、うれし〜！ マジか〜！」と絶叫。「本当にうれしい。テレビの向こうの奥さんと子供も喜んでくれてると思います」と独身なのに口にし、全員に「いてへん！ いてへん！」とツッコまれた。

桑原は「やめんで良かった〜！」と叫ぶと「ＴＨＥ ＳＥＣＯＮＤ、面白れえじゃん」とクールに決めた。

第１回大会から４年連続出場の金属バットは、持ち時間の最後にダジャレで締めるという“冒険”の末、自爆。司会の東野幸治や審査員の有田哲平に「また来年」となぐさめられていた。

◆ＴＨＥ ＳＥＣＯＮＤ歴代優勝者

第１回 ギャロップ

第２回 ガクテンソク

第３回 ツートライブ