広島県呉市の船舶解体現場で発生した火災＝14日（共同通信社ヘリから）広島県呉市は16日、同市の船舶解体現場で14日に発生した火災を鎮圧したと発表した。延焼の恐れはなく、周辺世帯への避難指示を解除した。市によると、鎮圧は16日午後5時。けが人は確認されていないが、これまでに約4千平方メートルが焼損したと推定される。287世帯525人への避難指示が鎮圧に伴い解除。避難所も閉鎖した。火災では海上や岸にあった複数の