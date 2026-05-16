スパイスを使った料理やクラフトビールなどの飲み物を楽しめるイベントが金沢市内で始まりました。会場となった金沢市のしいのき迎賓館には県内で人気の飲食店、14店が軒を連ね、ハーブや香辛料を使ったさまざまな料理を提供しています。また、料理に合う飲み物として、石川をはじめとする北陸13社の醸造所が提供するクラフトビールのほか、ハイボールなどが味わえます。16日は金沢で25.6℃、七尾で26.6と