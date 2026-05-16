米沢市で16日朝、クマの目撃情報が3件相次ぎ、警察で周辺のパトロールを強化しています。16日午前5時20分ごろ米沢市梓川の市立第七中学校近くの田んぼでクマ1頭が目撃されました。その約1時間後の午前6時20分ごろには最初の目撃現場から2キロほど離れた市内万世町牛森でもクマ1頭が目撃され、さらに、その約1時間後には八幡原4丁目でも目撃されました。同一個体かどうかは分かっていません。警察などによりますと、目撃され