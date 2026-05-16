敵地エンゼルス戦米大リーグ・ドジャースは15日（日本時間16日）、敵地でエンゼルスと対戦し6-0で勝利した。この試合はオープナーとしてウィル・クライン投手が先発し、2回無失点と好投。本来はブレイク・スネル投手が先発予定だったが、左肘の遊離体のため負傷者リスト（IL）入りとなり、チームは急遽のブルペンデーとなった。26歳のクラインが2回無失点に抑え、その後は7人の継投による零封リレーで勝利した。クラインは試合