【モデルプレス＝2026/05/16】YouTuber・夜のひと笑いのこうの恋人・ピンちゃんが5月14日、自身のInstagramを更新。YouTuber・夜のひと笑いのいちえ、いちえの恋人のりょう、こうの4人旅行でのショットを公開した。【写真】登録者数180万人超YouTuber「雰囲気違って可愛い」復縁恋人と旅館浴衣ショット◆こう＆ピンちゃん、旅行中ショットピンちゃんは「4人で淡路島の旅館にお泊まり」とつづり旅行中のショットを投稿。こうがピン