◆オズマガジン投稿キャンペーン〜“あなたの鎌倉”を31文字で。〜with歌人・脇川飛鳥さんオズマガジンで毎号連載中の短歌企画「ヘルプミー57577」から派生した特別企画。短歌アプリ「57577」と鎌倉特集発売（5/12）にあたり特別コラボします。アプリとInstagramから短歌を投稿する参加型企画。圧巻のあじさいを見たときの気持ち、海を眺めたときの気持ち、そんな“あなたの鎌倉”をぜひ。歌人・脇川飛鳥さんによるピックアッ