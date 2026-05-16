オズマガジン投稿キャンペーン 〜“あなたの鎌倉”を31文字で。〜 with歌人・脇川飛鳥さん
◆オズマガジン投稿キャンペーン 〜“あなたの鎌倉”を31文字で。〜 with歌人・脇川飛鳥さん
オズマガジンで毎号連載中の短歌企画「ヘルプミー57577」から派生した特別企画。短歌アプリ「57577」と鎌倉特集発売（5/12）にあたり特別コラボします。アプリとInstagramから短歌を投稿する参加型企画。圧巻のあじさいを見たときの気持ち、海を眺めたときの気持ち、そんな“あなたの鎌倉”をぜひ。歌人・脇川飛鳥さんによるピックアップ＆コメントや、編集部セレクトの鎌倉みやげも！
テーマは“あなたの鎌倉”。短歌で思い出を残して、鎌倉さんぽをさらに楽しもう
5/12発売のオズマガジン「鎌倉ごきげんさんぽ2026」内の企画との連動投稿キャンペーンが2026年5月19日（火）にスタート。連載でタッグを組んでいる短歌アプリ「57577 」と特別コラボしてお届けします。
“あなたにとっての鎌倉”を短歌にして、思い出を残す楽しさを味わっていただきたい企画です。鎌倉で海を眺めたときの気持ちや、電車に揺られて街を巡るときの気持ちなど、さまざまな思い出を短歌で表現してみませんか？ みんなが鎌倉を訪れたくなるような短歌を募集します！
応募方法は2つ。短歌アプリ「57577 」から投稿、またはInstagramで「#たんかまくら」を付けて写真とともに気軽に投稿してください。短歌が初めての方も、詳しくはわからないという方も、大歓迎です。募集期間は2026年6月9日（火）まで。下記の心得をヒントに、あなたの心からの5・7・5・7・7を教えてください。ピックアップされた4首には、オズマガジン誌面＆WEBでの掲載や鎌倉みやげなどのうれしい賞品も。ぜひご応募お待ちしています。
今回の企画の心得
◇とにかくあなたの言葉で気楽に
◇ルールは「5・7・5・7・7」だけ
短歌でその日の心を残すこと
誌面では、はっとする心の機微を31文字の短歌で表現する歌人・脇川飛鳥（@wakigawa_asuka）さんに、鎌倉を訪れた日の心を表す短歌3首を詠んでいただきました。
訪れる日によって変わる感じ方を短歌で残すことの良さや、脇川さんが日々感じていることを伺っています。今回はそんな誌面企画に連動した投稿キャンペーンです。
「残しておいた言葉がいつか自分の味方になることがある」。そんな脇川さんの言葉を、ぜひ皆さんにも実感していただけたら幸いです。
誌面に掲載の脇川さんの短歌3首もぜひチェックしてください。
〜結果発表について〜
今回ピックアップされるのは下記の4首。脇川さんと編集部の心にささった短歌を投稿された方々に各種への掲載とプレゼントをお送りします。
【脇川飛鳥さんピックアップ3首】短歌アプリ「57577」内で人気の高かった短歌から、鎌倉を訪れたくなるような心にささる短歌を脇川さんが3首ピックアップ。
【オズマガジン編集部ピックアップ1首】Instagramに「#たんかまくら」で投稿いただいた短歌から1首を、オズマガジン編集部がピックアップ。
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今回なんと、書店・雑誌企画などで活躍中の誌面にも登場いただいた歌人・脇川飛鳥さんが素敵だと思った短歌や気になった短歌などの≪心にささった短歌≫を3首ピックアップしていただけることになりました。
選ばれた上記4首の短歌は、7月10日（金）発売のオズマガジンの連載「ヘルプミー5・7・5・7・7」、さらにオズマガジンWEB、オズマガジン編集部公式Instagramでご紹介します。そして編集部が鎌倉で見つけたとっておきの【鎌倉みやげ】もプレゼント。≪脇川さんセレクトの3首は脇川さんのコメント付きで掲載します。≫お楽しみに！
本企画でさらに鎌倉さんぽの思い出が深まると幸いです。
お気軽にご参加お待ちしています！
投稿キャンペーン概要
■募集概要
2026年5月19日（火）〜6月9日（火）までの投稿
└3首：歌人・脇川飛鳥さんによるピックアップ短歌（短歌アプリ「57577」より）
└1首：オズマガジン編集部によるピックアップ短歌（Instagram #たんかまくら への投稿より）
■応募方法：
（1）短歌アプリ「57577」から投稿→こちらよりダウンロード。アプリ内【お題】ページの≪オズマガジンコラボお題≫より投稿。
（2）Instagramから投稿→「#たんかまくら」を付けて、お好きな写真と短歌で投稿してください。
※投稿者ご自身で撮影・作成したものに限ります。
※許可のない他人の顔（肖像権）、個人情報が写り込んでいる画像はNGです。
■入賞された方へのプレゼント：
（1）オズマガジン7月10日（金）発売号、ちいさなしあわせ倶楽部内の「ヘルプミー57577」誌面掲載
（2）オズマガジン公式Instagramの投稿掲載
（3）7/10公開の≪オズマガジンWEB≫内の発表ページ掲載
（4）短歌アプリ「57577」内の募集スペースの発表ページ掲載（7/10）にて
（5）編集部とっておき鎌倉みやげをプレゼント
■入賞された方へのご連絡方法
◎短歌アプリ「57577」からご応募の場合
入賞時のご連絡先として、57577アカウントにメールアドレスをご設定ください。メールにて副賞発送のための個人情報入力フォームを送信いたします。情報は、短歌アプリ「57577」ならびに、オズマガジン編集部で共有し発送のみに使用させていただきます。メールアドレス未設定の状態でもご応募自体は可能ですが、入賞されても副賞をお送りすることができませんのでご注意ください。
◎Instagramからご応募の場合
オズマガジン編集部公式Instagram（@ozmagazine_editors）よりDM送信いたします。メッセージ受信不可の状態でもご応募自体は可能ですが、入賞されても副賞をお送りすることができませんのでご注意ください。
※いずれも当選連絡の翌日より3日以内に返信がない場合は当選が無効となる場合があります。
※賞品発送のためにご提供いただいた個人情報は、「（OZmallで登録していただいた個人情報について）」に基づき取り扱います。
※賞品の発送は日本国内に限ります。
問い合わせ先：ms@ozmall.co.jp
≪短歌アプリ「57577」とは？≫
スマホでの短歌の推敲のしやすさにこだわった短歌のSNSアプリ。縦書きでフォントや色をカスタマイズすることができ、自分流に短歌を表現することができる。月間利用ユーザーは8000人。月間投稿数30000首以上を誇る国内トップクラスの短歌コミュニティ
〜連載中「ヘルプミー57577」〜
短歌でヘルプミーな気持ちを短歌で表現してみよう。
オズマガジンで絶賛投稿募集中！
オズマガジン巻末連載「小さな幸せ倶楽部」内では、日々がんばる人たちへ届ける、詠めばすっきり読めばはっとする短歌企画「ヘルプミー57577」を連載中。本企画では、日ごろのモヤモヤや悩み、心の叫びを31文字の短歌にして消化してもらうきっかけや、誰かの1首にちょっと心が救われたりする出会いを提供しています。
31文字に思いを込められる短歌に、あなたの“ヘルプミー”な気持ちをつづってみて。投稿は、短歌アプリ「57577」とオズマガジン編集部公式Instagramから。あなたの1首が誌面・WEB・Instagramへ掲載されるかも！
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オズマガジンで毎号連載中の短歌企画「ヘルプミー57577」から派生した特別企画。短歌アプリ「57577」と鎌倉特集発売（5/12）にあたり特別コラボします。アプリとInstagramから短歌を投稿する参加型企画。圧巻のあじさいを見たときの気持ち、海を眺めたときの気持ち、そんな“あなたの鎌倉”をぜひ。歌人・脇川飛鳥さんによるピックアップ＆コメントや、編集部セレクトの鎌倉みやげも！
テーマは“あなたの鎌倉”。短歌で思い出を残して、鎌倉さんぽをさらに楽しもう
5/12発売のオズマガジン「鎌倉ごきげんさんぽ2026」内の企画との連動投稿キャンペーンが2026年5月19日（火）にスタート。連載でタッグを組んでいる短歌アプリ「57577 」と特別コラボしてお届けします。
“あなたにとっての鎌倉”を短歌にして、思い出を残す楽しさを味わっていただきたい企画です。鎌倉で海を眺めたときの気持ちや、電車に揺られて街を巡るときの気持ちなど、さまざまな思い出を短歌で表現してみませんか？ みんなが鎌倉を訪れたくなるような短歌を募集します！
応募方法は2つ。短歌アプリ「57577 」から投稿、またはInstagramで「#たんかまくら」を付けて写真とともに気軽に投稿してください。短歌が初めての方も、詳しくはわからないという方も、大歓迎です。募集期間は2026年6月9日（火）まで。下記の心得をヒントに、あなたの心からの5・7・5・7・7を教えてください。ピックアップされた4首には、オズマガジン誌面＆WEBでの掲載や鎌倉みやげなどのうれしい賞品も。ぜひご応募お待ちしています。
今回の企画の心得
◇とにかくあなたの言葉で気楽に
◇ルールは「5・7・5・7・7」だけ
短歌でその日の心を残すこと
誌面では、はっとする心の機微を31文字の短歌で表現する歌人・脇川飛鳥（@wakigawa_asuka）さんに、鎌倉を訪れた日の心を表す短歌3首を詠んでいただきました。
訪れる日によって変わる感じ方を短歌で残すことの良さや、脇川さんが日々感じていることを伺っています。今回はそんな誌面企画に連動した投稿キャンペーンです。
「残しておいた言葉がいつか自分の味方になることがある」。そんな脇川さんの言葉を、ぜひ皆さんにも実感していただけたら幸いです。
誌面に掲載の脇川さんの短歌3首もぜひチェックしてください。
〜結果発表について〜
今回ピックアップされるのは下記の4首。脇川さんと編集部の心にささった短歌を投稿された方々に各種への掲載とプレゼントをお送りします。
【脇川飛鳥さんピックアップ3首】短歌アプリ「57577」内で人気の高かった短歌から、鎌倉を訪れたくなるような心にささる短歌を脇川さんが3首ピックアップ。
【オズマガジン編集部ピックアップ1首】Instagramに「#たんかまくら」で投稿いただいた短歌から1首を、オズマガジン編集部がピックアップ。
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今回なんと、書店・雑誌企画などで活躍中の誌面にも登場いただいた歌人・脇川飛鳥さんが素敵だと思った短歌や気になった短歌などの≪心にささった短歌≫を3首ピックアップしていただけることになりました。
選ばれた上記4首の短歌は、7月10日（金）発売のオズマガジンの連載「ヘルプミー5・7・5・7・7」、さらにオズマガジンWEB、オズマガジン編集部公式Instagramでご紹介します。そして編集部が鎌倉で見つけたとっておきの【鎌倉みやげ】もプレゼント。≪脇川さんセレクトの3首は脇川さんのコメント付きで掲載します。≫お楽しみに！
本企画でさらに鎌倉さんぽの思い出が深まると幸いです。
お気軽にご参加お待ちしています！
投稿キャンペーン概要
■募集概要
2026年5月19日（火）〜6月9日（火）までの投稿
└3首：歌人・脇川飛鳥さんによるピックアップ短歌（短歌アプリ「57577」より）
└1首：オズマガジン編集部によるピックアップ短歌（Instagram #たんかまくら への投稿より）
■応募方法：
（1）短歌アプリ「57577」から投稿→こちらよりダウンロード。アプリ内【お題】ページの≪オズマガジンコラボお題≫より投稿。
（2）Instagramから投稿→「#たんかまくら」を付けて、お好きな写真と短歌で投稿してください。
※投稿者ご自身で撮影・作成したものに限ります。
※許可のない他人の顔（肖像権）、個人情報が写り込んでいる画像はNGです。
■入賞された方へのプレゼント：
（1）オズマガジン7月10日（金）発売号、ちいさなしあわせ倶楽部内の「ヘルプミー57577」誌面掲載
（2）オズマガジン公式Instagramの投稿掲載
（3）7/10公開の≪オズマガジンWEB≫内の発表ページ掲載
（4）短歌アプリ「57577」内の募集スペースの発表ページ掲載（7/10）にて
（5）編集部とっておき鎌倉みやげをプレゼント
■入賞された方へのご連絡方法
◎短歌アプリ「57577」からご応募の場合
入賞時のご連絡先として、57577アカウントにメールアドレスをご設定ください。メールにて副賞発送のための個人情報入力フォームを送信いたします。情報は、短歌アプリ「57577」ならびに、オズマガジン編集部で共有し発送のみに使用させていただきます。メールアドレス未設定の状態でもご応募自体は可能ですが、入賞されても副賞をお送りすることができませんのでご注意ください。
◎Instagramからご応募の場合
オズマガジン編集部公式Instagram（@ozmagazine_editors）よりDM送信いたします。メッセージ受信不可の状態でもご応募自体は可能ですが、入賞されても副賞をお送りすることができませんのでご注意ください。
※いずれも当選連絡の翌日より3日以内に返信がない場合は当選が無効となる場合があります。
※賞品発送のためにご提供いただいた個人情報は、「（OZmallで登録していただいた個人情報について）」に基づき取り扱います。
※賞品の発送は日本国内に限ります。
問い合わせ先：ms@ozmall.co.jp
≪短歌アプリ「57577」とは？≫
スマホでの短歌の推敲のしやすさにこだわった短歌のSNSアプリ。縦書きでフォントや色をカスタマイズすることができ、自分流に短歌を表現することができる。月間利用ユーザーは8000人。月間投稿数30000首以上を誇る国内トップクラスの短歌コミュニティ
〜連載中「ヘルプミー57577」〜
短歌でヘルプミーな気持ちを短歌で表現してみよう。
オズマガジンで絶賛投稿募集中！
オズマガジン巻末連載「小さな幸せ倶楽部」内では、日々がんばる人たちへ届ける、詠めばすっきり読めばはっとする短歌企画「ヘルプミー57577」を連載中。本企画では、日ごろのモヤモヤや悩み、心の叫びを31文字の短歌にして消化してもらうきっかけや、誰かの1首にちょっと心が救われたりする出会いを提供しています。
31文字に思いを込められる短歌に、あなたの“ヘルプミー”な気持ちをつづってみて。投稿は、短歌アプリ「57577」とオズマガジン編集部公式Instagramから。あなたの1首が誌面・WEB・Instagramへ掲載されるかも！
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