きょう16日 (土) からあす17日 (日) にかけて、広い範囲で快晴となる見込みです。沖縄と北海道の所々で雲が広がりやすく、にわか雨がある他は、全国的に晴れるでしょう。最高気温は全国的に平年より高く、多くの地点で25℃以上の夏日となり、あすを中心に西日本や東海の主要都市、関東の内陸部では30℃以上の真夏日となる地点もある見込みです。体はまだ暑さに慣れていない時期のため、こまめな水分補給などの暑さ対策を忘れず行い