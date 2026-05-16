＜関西オープン2日目◇15日◇茨木カンツリー倶楽部東コース（大阪府）◇6734ヤード・パー70＞1925年に開場した名門コースは、フェアウェイが狭く、ラフが深い。林やOBが迫るホールも少なくなく、多くの選手がドライバーを握らず刻みを選択するホールが増えるなか、今季の平均飛距離333.08ヤードを誇る25歳の出利葉太一郎は、この日ドライバーを7回握った。【写真】えっ、この青年が!?永久シードのバッグを担いだ“若き日の出