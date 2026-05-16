ロシアによる侵攻が続くウクライナで先月、ロシアが占領した地域よりも、ウクライナ軍が奪還した領土の方が広かったとアメリカのシンクタンクの分析で明らかにしました。【映像】ウクライナ軍の砲撃の様子CNNは14日、「戦争研究所」の分析としてウクライナが先月、ロシアが占領した面積を上回る地域を奪還したと明らかにしました。ウクライナが奪還した領土は、侵攻全体から見ると非常に小さいものの、この成功は「ウクライ