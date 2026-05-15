気象庁によりますと、15日午後8時22分ごろ、東北地方で震度5弱を観測する地震がありました。この地震による津波の心配はありません。気象庁によりますと、午後8時22分ごろ、宮城県沖を震源とする地震があり、宮城県の石巻市、登米市、大崎市で震度5弱を観測しました。また、宮城県、岩手県で震度4を観測したほか、東北地方、関東地方などの広い地域で震度3を観測しています。この地震による津波の心配はありません。地震の規模を示