●週末から週明けの18日(月)まで、一段と厳しい暑さに●来週半ばからは曇りや雨の日がしばらく続く 目先の晴天を有効活用を＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ きょう15日(金)の西日本周辺は目立った雲もなく、非常によく晴れました。しばらく県内はこの晴れのエリアに覆われる予想で、日ざしのパワーをしっかり感じられる日が続く見込みです。 この週末から週明けの18日(月)まで、日ざしとともに暑さが一段と厳しくなります。