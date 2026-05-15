ホワイトソックスが5連勝…22勝21敗【MLB】Wソックス 6ー2 ロイヤルズ（日本時間15日・シカゴ）ホワイトソックス・村上宗隆内野手が14日（日本時間15日）、本拠地でのロイヤルズ戦に「3番・一塁」で先発出場。快音は聞かれなかったが、3四球を選んでチームの5連勝に貢献した。ホワイトックスは22勝21敗で貯金を1とすると、「いったい何が起きてる」「何だって」と米ファンも驚いている。村上は第1打席、左腕ブービッチから8球