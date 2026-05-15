SNS総フォロワー数145万人を誇るゆるふわ絵描き・みいるかさんが手がけるキャラクター「ゆるいるか」のポップアップストア「みいるかマート」が、2026年5月16日(土)から6月14日(日)までアートマン アートマン 笹塚店で開催される。同期間中、「Gaspard et Lisa POP UP SHOP」も同時開催。それぞれにかわいい購入特典がついてくる。【画像】サイン入り描き下ろしトレカ7種＆フルーツ柄クリアポーチをチェック2026年5月16日(土)から6