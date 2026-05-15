首位・ヤクルトを支える新守護神のキハダは14日現在、両リーグトップタイの12セーブをマーク。安定感抜群の火消しぶりで、来日初登板となった3月27日のDeNA戦からは14試合連続無失点を継続している。ヤクルト投手の、1軍初登板からの連続試合無失点記録は、国鉄スワローズだった64年に緒方勝が4月11日大洋戦から8月16日広島戦で達成した14試合連続。キハダは13日阪神戦で、この記録に並んでおり、あと1試合で62年ぶりの球団