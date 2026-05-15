2万人をみてきた組織開発コンサルタント・勅使川原真衣氏の著書『組織の違和感結局、リーダーは何を変えればいいのか？』が刊行。坂井風太氏も「革新性がある」と絶賛した同書の内容をもとに、抜粋・再構成して特別公開する。背負い込む前に周りを見る「頼られる存在にならなければ」「部下の前で迷ってはいけない」「新体制でとにかく結果を出したい」初めて部下を持った人ほど、こんなふうに自分を追い込んでしまいがちです