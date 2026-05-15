フランスサッカー協会は１４日、北中米Ｗ杯を戦うメンバー２６人を発表した。１次リーグでＩ組に入り、６月１６日（日本時間１７日）にセネガルとの初戦を迎え、第２戦はイラク、第３戦はノルウェーと対戦する。

デシャン監督のもと、エースＦＷエムバペ（Ｒマドリード）、ＦＷデンベレ（パリＳＧ）、ＦＷオリーズ（バイエルン）らが名を連ねた。

フランスは８大会連続、通算１７度目の出場。１９９８年と２０１８年に優勝を果たしている。前回大会は準優勝。アルゼンチンとの決勝戦ではＰＫ戦の末に敗れた。今大会は８年ぶり、３度目の優勝を狙う。

―メンバーは以下の通り

▼ＧＫ（３人） メニャン（ミラン）、リッサー（ランス）、サンバ（レンヌ）

▼ＤＦ（９人） ディーニュ（アストンビラ）、グスト（チェルシー）、Ｌ・エルナンデス（パリＳＧ）、Ｔ・エルナンデス（アルヒラル）、コナテ（リバプール）、クンデ（バルセロナ）、ラクロワ（クリスタルパレス）、サリバ（アーセナル）、ウパメカノ（バイエルン）

▼ＭＦ（５人） カンテ（フェネルバフチェ）、コネ（ローマ）、ラビオ（ミラン）、チュアメニ（Ｒマドリード）、エメリ（パリＳＧ）

▼ＦＷ（９人） アクリウシェ（モナコ）、バルコラ（パリＳＧ）、シェルキ（マンチェスターＣ）、デンベレ（パリＳＧ）、ドゥエ（パリＳＧ）、マテタ（クリスタルパレス）、エムバペ（Ｒマドリード）、オリーズ（バイエルン）、テュラム（インテル）