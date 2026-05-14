14日午前5時過ぎに「観光バスが電柱にぶつかり、電柱が倒れている。運転席がつぶれている」という通報が寄せられました。フロントガラスは粉々に割れ、折れた電柱が運転席にめり込んでいます。事故は東京・江戸川区の住宅街を走る直線道路で起きました。近くに住む人は「いきなりドドドドドドーと音がして、すぐ表出たらバスが突っ込んでいた」と当時の様子について話しました。警視庁は観光バスが300メートルほどガードレールに接