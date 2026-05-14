セガサミーホールディングスは14日、2026年シーズン限りで社会人野球チーム「セガサミー野球部」の活動を終了し、廃部すると発表した。「経営環境は近年大きく変化しており、チームの状況なども踏まえた」とコメントした。05年に創部。都市対抗には14度出場し、ベスト4に3度入った。6度出場した日本選手権では14年に準優勝した。OBにはプロ野球DeNAの宮崎敏郎内野手や昨季セ・リーグの新人王となったヤクルトの荘司宏太投手