グランプリに選ばれた｢瀬戸内海苔のチーズパイ｣ 瀬戸内らしさがギュッとつまった新しいお土産が高松市でお披露目されました。 瀬戸内レモンを使ったクッキーや広島産のタコを使ったせんべいなどが並んでいます。高松市で開かれた「せとうちおみやげグランプリ」です。 瀬戸内エリアの魅力が伝わるお土産を生み出そうと、JR西日本グループとJR四国グループが共同で企画しました。 応