『パルプ・フィクション』（1994年）でクエンティン・タランティーノとアカデミー脚本賞を共同受賞した映画監督・脚本家のロジャー・エイヴァリーが、5月13日、生成AI動画大手Runwayが主催するAI映画祭で観た短編作品群について「正直、そのクオリティの高さに圧倒されている」とXに投稿した。Runway共同創業者でCEOのクリストバル・バレンスエラもすぐさま反応し、業界の注目を集めている。 （関連：S