福岡・天神にある雑貨館インキューブ天神店のM3Fブリッジ特設会場で、2026年5月27日(水)まで「セサミストリートフェア」が開催中。会期は残り約2週間、約400種類のグッズが一堂に集まったほか、特設フォトスポットも登場し、盛り上がりを見せている。【写真】エルモがフードになったバスポンチョも！ポップアップで手に入るグッズを見る■400種類のグッズが大集合！福岡限定の特設フォトスポットも 1969年にアメリカで誕生し、現在