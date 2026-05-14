福岡・天神で「セサミストリートフェア」開催中、グッズ約400種がずらり！世界展の限定アイテムも復活販売
福岡・天神にある雑貨館インキューブ天神店のM3Fブリッジ特設会場で、2026年5月27日(水)まで「セサミストリートフェア」が開催中。会期は残り約2週間、約400種類のグッズが一堂に集まったほか、特設フォトスポットも登場し、盛り上がりを見せている。
【写真】エルモがフードになったバスポンチョも！ポップアップで手に入るグッズを見る
■400種類のグッズが大集合！福岡限定の特設フォトスポットも
1969年にアメリカで誕生し、現在は190以上の国と地域で展開されている子ども向け教育番組セサミストリート。識字能力や計算力、社会性、文化理解を育む教育コンテンツとして、世界中で高く評価され続けている。ブリッジ特設会場に足を踏み入れると、そんなセサミストリートの仲間たちのグッズ約400種類がずらりと並ぶ。
会場の奥には、福岡エリアでここだけの「特設フォトスポット」が設置されている。「PEACE LOVE AND SESAME STREET」の文字とレインボーが描かれた巨大絵本型ディスプレイの前に、等身大のエルモ立像がにっこり手を振ってお出迎え。横にはクッキーモンスターやエルモの顔をあしらったキューブ型ディスプレイも並び、3点をまとめて1枚に収められる構図になっている。
■終わったあの展覧会のグッズも再販
今回のフェアで見逃せないのが、2026年2月に終了した「Hello!セサミストリートの世界展」の会場限定オリジナルグッズが一部並んでいること。55周年記念ロゴをあしらったキャンバストートバッグやタオルハンカチ、缶バッジなど、展覧会に行けなかった人や買い逃した人にとってはまたとないチャンス！
ほかにも、商品ラインナップは前回紹介した寝そべり型「ぬいぐるみペンポーチ」(2178円、アビーのみ3630円)や食洗器対応「アクリルカップ」(858円)、エルモがフードになる「吸水速乾フード付きバスポンチョ」(3300円)のほか、マグカップ、お箸セット、お弁当箱、ポーチ、キーホルダー、バッグ、ステーショナリーまで生活シーンを幅広くカバー。価格帯も330円のバッジからそろうので、子ども連れでも気軽に選べる。
さらに、2200円以上の購入(1会計)で、オリジナルノベルティステッカーがプレゼントされる(なくなり次第終了)。エルモ、クッキーモンスター、アビー、ビッグバード、アーニー、バートの6キャラを1枚に収めた6面シールタイプで、手帳やノートPC、スマホケースなど貼り場所を選ぶ楽しみもある。
会期は2026年5月27日(水)まで、最終日は18時で終了するので、今週末あたりにぜひ売場へ立ち寄ってみて。
「セサミストリート フェア」
会期：開催中〜2026年5月27日(水)10時〜20時30分※最終日は18時終了
会場：雑貨館インキューブ天神店 M3F ブリッジ特設会場
住所：福岡市中央区天神二丁目11-3 ソラリアステージビル内
取り扱いアイテム：約400種
購入特典：税抜2000円以上の購入でノベルティステッカーをプレゼント(なくなり次第終了)
※店舗により、取り扱いのない商品がある場合があります。
※商品は予告なく変更・品切れとなる場合があります。
※記事内の価格は特に記載がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
TM and (C) 2026 Sesame Workshop
【写真】エルモがフードになったバスポンチョも！ポップアップで手に入るグッズを見る
■400種類のグッズが大集合！福岡限定の特設フォトスポットも
1969年にアメリカで誕生し、現在は190以上の国と地域で展開されている子ども向け教育番組セサミストリート。識字能力や計算力、社会性、文化理解を育む教育コンテンツとして、世界中で高く評価され続けている。ブリッジ特設会場に足を踏み入れると、そんなセサミストリートの仲間たちのグッズ約400種類がずらりと並ぶ。
会場の奥には、福岡エリアでここだけの「特設フォトスポット」が設置されている。「PEACE LOVE AND SESAME STREET」の文字とレインボーが描かれた巨大絵本型ディスプレイの前に、等身大のエルモ立像がにっこり手を振ってお出迎え。横にはクッキーモンスターやエルモの顔をあしらったキューブ型ディスプレイも並び、3点をまとめて1枚に収められる構図になっている。
■終わったあの展覧会のグッズも再販
今回のフェアで見逃せないのが、2026年2月に終了した「Hello!セサミストリートの世界展」の会場限定オリジナルグッズが一部並んでいること。55周年記念ロゴをあしらったキャンバストートバッグやタオルハンカチ、缶バッジなど、展覧会に行けなかった人や買い逃した人にとってはまたとないチャンス！
ほかにも、商品ラインナップは前回紹介した寝そべり型「ぬいぐるみペンポーチ」(2178円、アビーのみ3630円)や食洗器対応「アクリルカップ」(858円)、エルモがフードになる「吸水速乾フード付きバスポンチョ」(3300円)のほか、マグカップ、お箸セット、お弁当箱、ポーチ、キーホルダー、バッグ、ステーショナリーまで生活シーンを幅広くカバー。価格帯も330円のバッジからそろうので、子ども連れでも気軽に選べる。
さらに、2200円以上の購入(1会計)で、オリジナルノベルティステッカーがプレゼントされる(なくなり次第終了)。エルモ、クッキーモンスター、アビー、ビッグバード、アーニー、バートの6キャラを1枚に収めた6面シールタイプで、手帳やノートPC、スマホケースなど貼り場所を選ぶ楽しみもある。
会期は2026年5月27日(水)まで、最終日は18時で終了するので、今週末あたりにぜひ売場へ立ち寄ってみて。
「セサミストリート フェア」
会期：開催中〜2026年5月27日(水)10時〜20時30分※最終日は18時終了
会場：雑貨館インキューブ天神店 M3F ブリッジ特設会場
住所：福岡市中央区天神二丁目11-3 ソラリアステージビル内
取り扱いアイテム：約400種
購入特典：税抜2000円以上の購入でノベルティステッカーをプレゼント(なくなり次第終了)
※店舗により、取り扱いのない商品がある場合があります。
※商品は予告なく変更・品切れとなる場合があります。
※記事内の価格は特に記載がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
TM and (C) 2026 Sesame Workshop