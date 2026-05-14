曽於市で14日朝、自転車に乗っていた女子中学生が乗用車にはねられました。 女子中学生は病院に搬送されましたが、意識不明の重体です。 警察や消防によりますと、きょう午前7時半すぎ、曽於市末吉町南之郷の市道で、敷地から出てきた女子中学生の乗った自転車が走ってきた乗用車にはねられました。 女子中学生は この事故で、自転車に乗っていた市内に住む女子中学生が病院に搬送されましたが、意識不明の重体です。 乗