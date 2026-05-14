開催：2026.5.14 会場：グローブライフ・フィールド 結果：[レンジャーズ] 6 - 5 [Dバックス] MLBの試合が14日に行われ、グローブライフ・フィールドでレンジャーズとDバックスが対戦した。 レンジャーズの先発投手はクマール・ロッカー、対するDバックスの先発投手はライン・ネルソンで試合は開始した。 5回裏、8番 ジェーコブ・バーガー 初球を