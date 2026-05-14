ボーカルダンスユニット・M!LKのメンバーとして人気が高い佐野勇斗さんは、個人では俳優としてさまざまな作品に出演しています。そこで、All About ニュース編集部は2026年4月20〜21日、全国の10〜60代の男女300人を対象に「佐野勇斗さんの出演作品」に関するアンケート調査を実施。この記事では、佐野さんがこれまで出演した「ドラマ」に関するランキングを作成しました。それでは、「佐野勇斗の出演作で好きなドラマ」ランキング