13日（水）、V.LEAGUE MEN EAST（Vリーグ男子 東地区）の北海道イエロースターズは、2025-26シーズンをもって、浜崎勇矢監督が退団するをクラブ公式サイトで発表した。 セッター出身の浜崎監督は、2021-22シーズンをもって16年間の現役生活に終止符を打った。引退後は、選手として最後に所属していたつくばユナイテッドSun GAIAの監督を務めることに。1シーズンで同チーム