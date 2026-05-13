再審制度を定める法律の改正をめぐり、大きな転換点を迎えようとしています。そのきっかけの一つとなった事件が、42年前に滋賀県で起きた強盗殺人事件“日野町事件”です。この事件についてことし2月、再審が確定しました。2018年に大津地裁が再審開始の決定を初めて出してから7年7か月の月日を要したのです。 「私はこれからどうしたら…」涙ながらに訴える生前の阪原弘さん（2000年撮影） 「父親の無念を晴らしたい」と、長い