学校の部活動遠征で広島県教委の指針について、学校法人松本学園の安藤正晴学園長に聞きました。広島県教委の現在の指針。原則は「公共交通機関を利用」。ただし、公共交通機関を使うと著しく時間がかかるなどの理由がある場合のみ、保険加入などの条件を満たしたうえで、校長の許可が出れば教員の自家用車なども使用できます。貸し切りバス事業者も利用することができますが、依頼の際は、国が定めた「事業者選びのポイント」