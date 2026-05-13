13日、広島市佐伯区千同の住宅街で、クマのような動物が目撃されるなど、複数の情報が寄せられました。この影響で、付近の小学校が臨時休校となりました。 13日午前5時ごろ、住宅街を歩くクマのような動物の姿が確認されました。住宅の前を行き来していて、ブロック塀と比べるとそれほど大きくはなく、小グマのようにも見えるということです。その後、この動物は現場から立ち去りました。 また、午前6時10分ごろには「クマを見