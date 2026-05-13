しまむらにて、スヌーピーでおなじみのコミック「PEANUTS(ピーナッツ)」コラボの夏物寝具シリーズが2026年5月9日より販売中。触れた瞬間ひんやり感じる冷感枕パッド・敷きパッド・冷感ケットに加え、レーヨン素材のレディース＆メンズパジャマまで、寝室をまるごとアップデートできるラインナップがそろっている。【画像】しまむら×PEANUTSの冷感寝具＆パジャマをチェック■触れた瞬間ひんやり！649円から狙える冷感枕パッド「冷