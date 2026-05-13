しまむらで夏の「スヌーピー」寝具コレクション！楊柳パジャマや冷感敷きパッドで寝苦しい夜を解消
しまむらにて、スヌーピーでおなじみのコミック「PEANUTS(ピーナッツ)」コラボの夏物寝具シリーズが2026年5月9日より販売中。触れた瞬間ひんやり感じる冷感枕パッド・敷きパッド・冷感ケットに加え、レーヨン素材のレディース＆メンズパジャマまで、寝室をまるごとアップデートできるラインナップがそろっている。
【画像】しまむら×PEANUTSの冷感寝具＆パジャマをチェック
■触れた瞬間ひんやり！649円から狙える冷感枕パッド
今回の目玉が、夏の寝苦しさを和らげる冷感シリーズだ。「冷感枕パッド」(649円)は35×50センチ・43×63センチの2サイズ展開で、どちらも同価格。ワンコイン＋αの価格帯なので、家族分まとめ買いもしやすい。
デザインは、サーフボードを抱えたスヌーピーが波に乗る「COWABUNGA!」柄とアルファベットを散りばめたタイポグラフィ柄の2種類。それぞれグレーとブルーの2カラーがそろう。
■冷感敷きパッドで朝までぐっすり
背中全体でひんやりを感じたい人は「冷感敷きパッド(シングル)」(2189円)を。100×205センチのシングルサイズに対応していて、朝にシーツが汗でじっとりしがちな人こそ、これ1枚で睡眠の質がガラッと変わるはず。
「冷感敷きパッド(セミダブル)」(2420円)と「冷感敷きパッド(ダブル)」(2970円)はEC限定での取り扱いとなる。デザインは枕パッドと同じく「COWABUNGA!」柄とタイポグラフィ柄の2種類×グレー/ブルーの2カラーで、寝具一式をそろえるとベッドルームが統一感のある仕上がりに。
■夏の薄掛けにぴったり！冷感ケットは2189円から
夏の薄掛けに欠かせないのが「冷感ケット(シングル)」(2970円)。寝苦しい夜の1枚にちょうどいい。こちらも「COWABUNGA!」柄とタイポグラフィ柄の2種類×グレー/ブルー展開で、敷きパッドや枕パッドとおそろいでコーディネートできる。
100×140センチの「冷感ケット(ハーフサイズ)」(2189円)はEC限定の取り扱いで、ソファでのうたた寝や冷房の効きすぎたオフィスで膝にかけるのにも重宝する。ハーフとシングル両方買っても5000円程度に収まる手軽さは、しまむらならでは。
■楊柳素材で蒸し暑い夜も快適！レディースパジャマは2420円
寝具とあわせてチェックしたいのが、スヌーピー総柄の「レディース パジャマ」(2420円)。楊柳素材を使用していて、肌離れがよく蒸し暑い夏でも快適に過ごせる仕様になっている。半袖＋長ズボンの開襟シャツタイプなので、冷房をつけて寝る夜にもちょうどいいバランス感。カラーはダークネイビーとサックスの2色展開で、襟元のパイピングがきりっとしたアクセントに。
■メンズパジャマでパートナーでおそろいも
うれしいのが、メンズパジャマも同価格でそろっていること。「メンズ パジャマ」(2420円)はダークグレーとダークネイビーの2色展開で、サイズはM・L・LLまで(LLはEC限定)対応している。レディースとスヌーピーのさりげないリンクコーデも楽しめるし、パートナーや父の日のプレゼントとしてもちょうどいい価格帯だ。
これらのアイテムは全国のしまむら店舗で発売中。しまむらグループオンラインストア「しまむらパーク」でも販売開始しており、店舗では取り扱いのないセミダブル・ダブルの敷きパッドやハーフサイズの冷感ケット、メンズパジャマのLLサイズなどEC限定アイテムもチェックできる。今年の寝室の冷感対策、まずは枕パッド1枚から試してみては。
※記事内の価格は特に記載がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
(C) 2026 Peanuts Worldwide LLC
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■触れた瞬間ひんやり！649円から狙える冷感枕パッド
デザインは、サーフボードを抱えたスヌーピーが波に乗る「COWABUNGA!」柄とアルファベットを散りばめたタイポグラフィ柄の2種類。それぞれグレーとブルーの2カラーがそろう。
■冷感敷きパッドで朝までぐっすり
背中全体でひんやりを感じたい人は「冷感敷きパッド(シングル)」(2189円)を。100×205センチのシングルサイズに対応していて、朝にシーツが汗でじっとりしがちな人こそ、これ1枚で睡眠の質がガラッと変わるはず。
「冷感敷きパッド(セミダブル)」(2420円)と「冷感敷きパッド(ダブル)」(2970円)はEC限定での取り扱いとなる。デザインは枕パッドと同じく「COWABUNGA!」柄とタイポグラフィ柄の2種類×グレー/ブルーの2カラーで、寝具一式をそろえるとベッドルームが統一感のある仕上がりに。
■夏の薄掛けにぴったり！冷感ケットは2189円から
夏の薄掛けに欠かせないのが「冷感ケット(シングル)」(2970円)。寝苦しい夜の1枚にちょうどいい。こちらも「COWABUNGA!」柄とタイポグラフィ柄の2種類×グレー/ブルー展開で、敷きパッドや枕パッドとおそろいでコーディネートできる。
100×140センチの「冷感ケット(ハーフサイズ)」(2189円)はEC限定の取り扱いで、ソファでのうたた寝や冷房の効きすぎたオフィスで膝にかけるのにも重宝する。ハーフとシングル両方買っても5000円程度に収まる手軽さは、しまむらならでは。
■楊柳素材で蒸し暑い夜も快適！レディースパジャマは2420円
寝具とあわせてチェックしたいのが、スヌーピー総柄の「レディース パジャマ」(2420円)。楊柳素材を使用していて、肌離れがよく蒸し暑い夏でも快適に過ごせる仕様になっている。半袖＋長ズボンの開襟シャツタイプなので、冷房をつけて寝る夜にもちょうどいいバランス感。カラーはダークネイビーとサックスの2色展開で、襟元のパイピングがきりっとしたアクセントに。
■メンズパジャマでパートナーでおそろいも
うれしいのが、メンズパジャマも同価格でそろっていること。「メンズ パジャマ」(2420円)はダークグレーとダークネイビーの2色展開で、サイズはM・L・LLまで(LLはEC限定)対応している。レディースとスヌーピーのさりげないリンクコーデも楽しめるし、パートナーや父の日のプレゼントとしてもちょうどいい価格帯だ。
これらのアイテムは全国のしまむら店舗で発売中。しまむらグループオンラインストア「しまむらパーク」でも販売開始しており、店舗では取り扱いのないセミダブル・ダブルの敷きパッドやハーフサイズの冷感ケット、メンズパジャマのLLサイズなどEC限定アイテムもチェックできる。今年の寝室の冷感対策、まずは枕パッド1枚から試してみては。
※記事内の価格は特に記載がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
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