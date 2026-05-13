大相撲夏場所4日目、３年ぶりの十両に返り咲いた金沢市出身の炎鵬は、先場所敗れた大花竜に勝ち、初日から4連勝です。西十両14枚目の炎鵬は、東十両13枚目・大花竜との対戦でした。先の春場所では5日目に対戦し、炎鵬は敗れています。立ち合いから相手の懐に入ることができた炎鵬は、得意の左下手から投げを打ちます。大花竜はこらえ炎鵬の左の下手は離れますが、右から相手のかいなをたぐるようにしての投げが決まりました。決ま