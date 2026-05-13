中道改革連合の前衆院議員の米山隆一氏が2026年5月13日にXを更新し、高市早苗首相の英語について、「現地では、ほぼ全く通じない」と指摘した。「人の英語の発音をとやかく言うのは趣味じゃないですが...」発端となったのは、あるXユーザーが高市首相が英語を話している動画をアップし、英語力に疑問を呈したこと。米山氏はこのポストを引用し、「人の英語の発音をとやかく言うのは趣味じゃないですが（私もJapanese accent）、こ